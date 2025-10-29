|О компании
|29.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЛИТВА ПРОДЛИЛА ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ С БЕЛАРУСЬЮ НА МЕСЯЦ
14:48 29.10.2025
Правительство Литвы решило сохранить ограничения на пересечение границы с Беларусью. Об этом сообщают местные СМИ.
Пограничный пункт в Шальчининкае останется полностью закрытым, а пункт «Медининкай» продолжит работать в ограниченном режиме.
Эти ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.
