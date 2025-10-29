Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

ЛИТВА ПРОДЛИЛА ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ С БЕЛАРУСЬЮ НА МЕСЯЦ

14:48 29.10.2025 Правительство Литвы решило сохранить ограничения на пересечение границы с Беларусью. Об этом сообщают местные СМИ. Пограничный пункт в Шальчининкае останется полностью закрытым, а пункт «Медининкай» продолжит работать в ограниченном режиме. Эти ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.