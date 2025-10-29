|О компании
|29.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕАЭС ОДОБРЕНЫ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ АПК НА 2025-2034 ГОДЫ
14:34 29.10.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 28 октября одобрила долгосрочные прогнозы развития агропромышленных комплексов стран Евразийского экономического союза, отражающие экономическое развитие сельхозпроизводства и рынка использования основных агропродовольственных товаров государств-членов до 2034 года.
Как сообщает ЕЭК, прогнозы позволяют оценивать тренды развития АПК стран Союза на длительную перспективу, а также их потенциальные производственные и потребительские ниши.
Долгосрочные прогнозы подготовлены в соответствии с Методологией прогнозирования развития агропромышленных комплексов государств – членов ЕАЭС, утвержденной распоряжением Комиссии от 9 июня 2020 года № 70. Этот документ позволяет формировать прогноз экономического развития сельхозпроизводства и рынок использования основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (пять лет) и долгосрочный (десять лет) периоды с корректировкой показателей раз в два года.
