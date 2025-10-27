|О компании
|28.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ: ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ПОЧТИ В ПОЛОВИНЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
09:18 28.10.2025
Инфляция замедлилась почти в половине регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«В сентябре цены в 41 из 85 российских регионов росли медленнее, чем годом ранее. При этом по сравнению с августом цены в среднем снизились или не изменились в 8 регионах. Продолжали дешеветь овощи и фрукты, сливочное и подсолнечное масло. Росли цены на многие непродовольственные товары, в частности топливо, медтовары, парфюмерию и косметику. В то же время подержанные автомобили, инструменты и оборудование по-прежнему дешевели. Снова подорожали зарубежные поездки и традиционно для сентября – услуги образования», - говорится в сообщении регулятора.
Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции к 4%.
