ЦЕНТРОБАНК РОССИИ: ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ПОЧТИ В ПОЛОВИНЕ РЕГИОНОВ РОССИИ


09:18 28.10.2025

Инфляция замедлилась почти в половине регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«В сентябре цены в 41 из 85 российских регионов росли медленнее, чем годом ранее. При этом по сравнению с августом цены в среднем снизились или не изменились в 8 регионах. Продолжали дешеветь овощи и фрукты, сливочное и подсолнечное масло. Росли цены на многие непродовольственные товары, в частности топливо, медтовары, парфюмерию и косметику. В то же время подержанные автомобили, инструменты и оборудование по-прежнему дешевели. Снова подорожали зарубежные поездки и традиционно для сентября – услуги образования», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции к 4%.
