Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ТАШКЕНТЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТПЛЕЙСА WILDBERRIES


10:39 27.10.2025

В Ташкенте (Узбекистан) начал работу новый логистический центр маркетплейса Wildberries (Россия). Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР.

Общая площадь комплекса составляет 53 тыс. кв. м, проектная мощность — до 500 тыс. заказов в сутки.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2025
валюта курс
EUR 3.4604
USD 2.9801
RUB 3.6690
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9801 -0.0031
RUB 3.6690 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4510 3.4700
USD 2.9600 2.9750
RUB 3.6600 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 93.5000 94.9000
USD/RUB 80.4000 81.0000
подробнее
