|27.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ТАШКЕНТЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТПЛЕЙСА WILDBERRIES
10:39 27.10.2025
В Ташкенте (Узбекистан) начал работу новый логистический центр маркетплейса Wildberries (Россия). Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР.
Общая площадь комплекса составляет 53 тыс. кв. м, проектная мощность — до 500 тыс. заказов в сутки.
