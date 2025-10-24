Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

В ТАШКЕНТЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТПЛЕЙСА WILDBERRIES

10:39 27.10.2025 В Ташкенте (Узбекистан) начал работу новый логистический центр маркетплейса Wildberries (Россия). Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР. Общая площадь комплекса составляет 53 тыс. кв. м, проектная мощность — до 500 тыс. заказов в сутки.