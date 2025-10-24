Представители правительства Казахстана и компании Газпром (Россия) подписали меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода мощностью 10 млрд м3 в год. Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР.

Планируется поставка газа в северные и северо-восточные регионы Казахстана. Также заключено соглашение об условиях переработки газа месторождения Карачаганак на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода.