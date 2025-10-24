|О компании
|27.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
КАЗАХСТАН И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА
09:02 27.10.2025
Представители правительства Казахстана и компании Газпром (Россия) подписали меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода мощностью 10 млрд м3 в год. Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР.
Планируется поставка газа в северные и северо-восточные регионы Казахстана. Также заключено соглашение об условиях переработки газа месторождения Карачаганак на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода.
