В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар по рассмотрению возможностей дальнейшего развития торговли с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также эксперты, сообщает ЕЭК.

«Китай является ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего нашего товарооборота с внешним миром. По значительному числу позиций промышленной продукции и товаров народного потребления доля Китая в импорте является определяющей. Одновременно с этим китайский рынок крайне важен для наших экспортеров», – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Участники встречи были проинформированы, что в первой половине ноября в Москве состоится очередное заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР, сопредседателем которой является министр ЕЭК. Материалы семинара планируется использовать при подготовке мероприятия.

Среди основных сдерживающих факторов в торговле с Китаем выступающие обозначили существование финансово-расчетных и технических барьеров, проблемы, касающиеся вопросов стандартизации, применения санитарных и фитосанитарных мер, таможенного оформления и логистики, а также нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом отмечено существенное снижение общего количества жалоб со стороны предпринимательского сообщества.