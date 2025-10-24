|О компании
|24.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
НА СЕМИНАРЕ В ЕЭК ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС С КИТАЕМ
14:18 24.10.2025
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар по рассмотрению возможностей дальнейшего развития торговли с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также эксперты, сообщает ЕЭК.
«Китай является ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего нашего товарооборота с внешним миром. По значительному числу позиций промышленной продукции и товаров народного потребления доля Китая в импорте является определяющей. Одновременно с этим китайский рынок крайне важен для наших экспортеров», – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Участники встречи были проинформированы, что в первой половине ноября в Москве состоится очередное заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР, сопредседателем которой является министр ЕЭК. Материалы семинара планируется использовать при подготовке мероприятия.
Среди основных сдерживающих факторов в торговле с Китаем выступающие обозначили существование финансово-расчетных и технических барьеров, проблемы, касающиеся вопросов стандартизации, применения санитарных и фитосанитарных мер, таможенного оформления и логистики, а также нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом отмечено существенное снижение общего количества жалоб со стороны предпринимательского сообщества.
