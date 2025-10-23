Формирование механизма финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках Евразийского экономического союза обсудили 22 октября участники заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу под председательством министра по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает ЕЭК.

«Для агропромышленного комплекса – это новая мера поддержки совместных проектов, стимулирующая взаимовыгодное сотрудничество организаций государств-членов ЕАЭС. Главами правительств приняты необходимые решения для разработки нормативной правовой базы, поэтому в настоящее время Комиссия совместно с партнерами по Союзу приступила к разработке положения об отборе кооперационных проектов и оказании им финансового содействия за счет средств бюджета ЕАЭС», – отметила Гоар Барсегян.

Члены Комитета поддержали необходимость принятия рекомендации ЕЭК о возможных направлениях и механизмах межгосударственного взаимодействия при применении биотехнологий в АПК.

«От консолидации усилий государств-членов в сфере биотехнологий зависит успех в поддержании технологического суверенитета в области микробных биотехнологий», – подчеркнула министр ЕЭК.

В ходе заседания одобрен подготовленный Комиссией Обзор о состоянии и перспективах развития рынка кормов и кормовых добавок для продуктивных животных в государствах-членах ЕАЭС, который направлен на повышение эффективности, качества и конкурентоспособности кормопроизводства стран ЕАЭС путем внедрения комплексного подхода, включающего технологические инновации, развитие внутреннего производства, укрепление сотрудничества и модернизацию инфраструктуры. Документ будет направлен в уполномоченные органы государств-членов для использования в работе.