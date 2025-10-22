ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ГОТОВА РАСШИРИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ В РАМКАХ СНГ


14:01 22.10.2025

Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Максимом Ермоловичем 21 октября в Бресте приняла участие в работе штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает «Мы работаем над урегулированием вопроса об обеспечении возможности для пострадавшего хозяйствующего субъекта обратиться за возмещением ущерба, причинного ему нарушением общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС», – отметил министр ЕЭК.

Рассмотрены вопросы влияния искусственного интеллекта на состояние конкуренции и проблемные вопросы конкуренции на рынках лекарственных средств и медицинских изделий.

Максим Ермолович проинформировал о сформированной рабочей группе по искусственному интеллекту для экспертной проработки вызванных применением ИИ проблем предупреждения и пресечения нарушений общих правил конкуренции в ЕАЭС.

«Евразийская экономическая комиссия готова расширить рамки ЕАЭС и привлечь к своей работе другие конкурентные органы стран СНГ», – подчеркнул Максим Ермолович.

Министр ЕЭК также поделился результатами секторального исследования Комиссии в сфере фармацевтики.
