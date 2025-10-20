Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

БЕЛАРУСЬ 21-22 ОКТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

10:27 21.10.2025 Беларусь 21-22 октября принимает Межгосударственный совет по антимонопольной политике. Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ. Совсем скоро стартует заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.