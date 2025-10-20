|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БЕЛАРУСЬ 21-22 ОКТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
10:27 21.10.2025
Беларусь 21-22 октября принимает Межгосударственный совет по антимонопольной политике. Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.
Совсем скоро стартует заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте