ЕАЭС обладает обширными возможностями для развития возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила директор Департамента энергетики ЕЭК Ольга Прудникова, выступая на сессии «Страны ШОС и АСЕАН на пути к формированию справедливой энергетики» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел 15-17 октября Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Ольга Прудникова отметила, что в Союзе уделяется большое внимание развитию атомной энергетики: «Три государства-члена ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь и Российская Федерация) имеют в своем энергобалансе атомные станции. Строительство АЭС началось и в Республике Казахстан. Всего порядка 20% общей выработки электроэнергии в Союзе приходится на атомную энергетику. Это чистый источник энергии, имеющий большие перспективы».

Развитие возобновляемых источников энергии в ЕАЭС предусмотрено на длительную перспективу и является приоритетным направлением. В этой связи вопросы развития ВИЭ отражены в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

Также в рамках РЭН-2025 состоялась рабочая встреча Ольги Прудниковой с генеральным директором Иранской энергетической биржи Моххамадом Назифи, в ходе которых были достигнуты договоренности о дальнейших контактах в рамках развития биржевой торговли энергоресурсами. Также стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в долгосрочной перспективе.

В сессии «Страны ШОС и АСЕАН на пути к формированию справедливой энергетики» также приняли участие министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, министр энергетики и нефтяной промышленности Республики Судан Ибрагим Эльмутасим и другие.