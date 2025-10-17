О формировании и совершенствовании единой базы обязательных требований в сфере технического регулирования, а также о перспективах развития стандартизации в Евразийском экономическом союзе рассказал заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Максим Ким на конференции, посвященной Всемирному дню стандартизации в Минске, сообщает ЕЭК.

Представитель ЕЭК проинформировал о работе, которую проводит Евразийская экономическая комиссия по этим направлениям.

«Механизм разработки и принятия техрегламентов, организация их применения, создание базы для оценки и контроля за ними, установление эффективного взаимодействия от изготовителя до потребителя – все это регламентировано правом Союза, – отметил Максим Ким. – Уже разработаны и приняты 52 технических регламента Союза, 48 из них вступили в силу».

Особый акцент был сделан на стандартизации в системе техрегулирования. Отмечена ее ключевая роль в повышении безопасности, качества и конкурентоспособности продукции, а также снятии технических барьеров в торговле.

«Около 9 тысяч передовых межгосударственных и национальных стандартов включены в доказательную базу ЕАЭС, также проведена большая работа по обеспечению применения методик, включенных в перечни стандартов», – сказал представитель ЕЭК.

Конференция на тему «Сохраняя традиции прошлого – создаем будущее» приурочена к 100-летию образования государственной стандартизации. Она прошла 14 октября 2025 года в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации в городе Минске. Ее организатор – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.