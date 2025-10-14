ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЛОГИСТИЧЕСКОМ ДНЕ


13:32 14.10.2025

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов принял участие в пленарной сессии международного форума "Евразийский логистический день", организованного Ассоциацией Европейского бизнеса и Координационным советом по трансъевразийским перевозкам. В своем выступлении он подробно рассказал о работе таможенного блока Комиссии по содействию развитию евразийской логистики, сообщает ЕЭК.

«Внедрение навигационных пломб, реализация Соглашения о единой системе таможенного транзита – важные шаги, которые будут способствовать развитию перевозок по территории Евразийского экономического союза», – подчеркнул министр ЕЭК.

Руслан Давыдов рассказал, что находящийся в финальной стадии подготовки пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС отражает предложения бизнес-сообщества и содержит нормы для повышения логистического потенциала ЕАЭС. Среди них отмена декларирования контейнеров, расширение применения электронных документов, регулирование каботажных и контрейлерных перевозок.

Глава таможенного блока ЕЭК обратил внимание на важность развития пограничной инфраструктуры для развития транзитной привлекательности Союза. Он подчеркнул важность работы Комиссии по формированию единых обязательных требований к обустройству и оснащению пунктов пропуска.

«Использование цифровых технологий в пунктах пропуска позволяет быстро обрабатывать информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу и значительно повышать объемы такого перемещения за счет сокращения времени контрольных процедур, – отметил министр ЕЭК. – Учитывая важность этой работы, развитие скоординированного развития пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС заложено и в план по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9663 -0.0206
RUB 3.7090 +0.0195
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4470
USD 2.9570 2.9650
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1644
EUR/RUB 92.8000 93.1000
USD/RUB 79.8000 80.1500
подробнее