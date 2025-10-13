|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
15:03 13.10.2025
Заседание рабочей группы по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений в Евразийском экономическом союзе состоялось в штаб-квартире ЕЭК под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова.
В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, для дальнейшего формирования правовой базы в области декларирования товаров электронной торговли рассмотрены форма и порядок корректировки декларации на такие товары. Это поможет исправить ранее заявленные сведения, в том числе при выявлении ошибок и неточностей, и будет востребовано с учетом скорости перемещения и больших объемов таких товаров.
Также рассмотрены вопросы, связанные с указанием в декларации на товары электронной торговли отдельных данных по транспортным средствам и информации об IMEI-кодах смартфонов и планшетов. Это минимизирует случаи запроса дополнительных документов и сведений, а также сроки выпуска товаров.
Кроме того, обсужден вопрос указания в декларации данных о тарифных преференциях, что даст возможность заявлять товары, в отношении которых они применяются.
По итогам заседания эксперты согласовали предлагаемые изменения.
25 декабря 2023 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли.
Рабочая группа по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений создана при Консультативном комитете по таможенному регулированию ЕЭК и функционирует с 2018 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
Курсы в банках
на 13.10.2025
Конвертация в банках
на 13.10.2025