Заседание рабочей группы по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений в Евразийском экономическом союзе состоялось в штаб-квартире ЕЭК под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова.

В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, для дальнейшего формирования правовой базы в области декларирования товаров электронной торговли рассмотрены форма и порядок корректировки декларации на такие товары. Это поможет исправить ранее заявленные сведения, в том числе при выявлении ошибок и неточностей, и будет востребовано с учетом скорости перемещения и больших объемов таких товаров.

Также рассмотрены вопросы, связанные с указанием в декларации на товары электронной торговли отдельных данных по транспортным средствам и информации об IMEI-кодах смартфонов и планшетов. Это минимизирует случаи запроса дополнительных документов и сведений, а также сроки выпуска товаров.

Кроме того, обсужден вопрос указания в декларации данных о тарифных преференциях, что даст возможность заявлять товары, в отношении которых они применяются.

По итогам заседания эксперты согласовали предлагаемые изменения.

25 декабря 2023 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли.

Рабочая группа по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений создана при Консультативном комитете по таможенному регулированию ЕЭК и функционирует с 2018 года.