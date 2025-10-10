|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ СНГ ПРИНЯЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
15:03 10.10.2025
На прошедшем 10 октября 2025 года в Душанбе саммите главы государств СНГ приняли Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Энергетика относится к числу важнейших сфер для международного взаимодействия и играет большую роль в обеспечении экономической безопасности, устойчивого развития и социального благополучия в современном мире. Отрасли топливно-энергетического комплекса служат локомотивом роста национальной экономики. Поэтому в условиях глобальных вызовов и постоянно меняющегося мира важно объединить усилия государств для развития этой отрасли, сохранения конкурентных преимуществ и поддержания энергетической безопасности как одного из ключевых аспектов национальной безопасности.
В этой связи энергетическая политика государств СНГ в последние годы неизменно направлена на развитие и углубление международного сотрудничества, которое должно опираться на прочную правовую основу, закрепленную в соответствующих международно-правовых актах. Одним из них призвана стать Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.
Документ является стратегической основой для развития взаимоотношений между государствами по обеспечению региональной энергетической безопасности и ориентирован на объединение усилий в деле сохранения баланса в этой отрасли в условиях современных вызовов и меняющейся мировой конъюнктуры.
Необходимость принятия Декларации основывается на важности и взаимосвязанности задач обеспечения энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости, ключевой роли энергетического комплекса как фундамента устойчивого функционирования экономики, социальной стабильности и национальной безопасности, а также экономической эффективности обеспечения внутренних потребностей государств СНГ в энергетических ресурсах за счет преимуществ регионального сотрудничества.
Положения Декларации учитывают неотъемлемый суверенитет всех государств над своими естественными богатствами и ресурсами и права распоряжаться ими в соответствии со своими национальными интересами, законодательством и международными соглашениями, а также суверенное право государств самостоятельно определять структуры своих топливно-энергетических комплексов.
Документ определяет общие цели сотрудничества в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, которыми являются поддержание защищенности экономики и населения от экономических, техногенных, социальных, внешнеполитических, природных и киберугроз путем обеспечения внутреннего и внешнего спроса на энергетические ресурсы, надежного и устойчивого обеспечения потребителей энергоресурсами стандартного качества и услугами в сфере энергетики, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, достижения максимальной устойчивости топливно-энергетического комплекса к негативным внутренним и внешним факторам, которые могут повлиять на обеспечение национальной безопасности государств – участников СНГ.
Принятие Декларации позволит выработать общие подходы к созданию условий, обеспечивающих максимальное содействие по обеспечению и поддержанию в государствах – участниках СНГ энергетической безопасности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2025
Курсы в банках
на 10.10.2025