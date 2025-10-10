ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ОДОБРИЛА ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС НА 2026 ГОД


14:56 10.10.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год.

Как сообщает ЕЭК документ определяет ключевые приоритеты, векторы и практические задачи внешнего взаимодействия Союза на предстоящий год. Актуальные приоритеты и новые драйверы международной деятельности направлены на реализацию стратегической задачи, обозначенной в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» — обеспечение функционирования ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.

В проекте отражён весь спектр международной повестки Союза, который последовательно расширяется из года в год. Основное внимание уделено расширению сотрудничества с интеграционными объединениями и международными организациями, развитию диалога с третьими странами, а также продвижению интересов государств — членов ЕАЭС на глобальных экономических площадках.

Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2026 год будут утверждены Высшим Евразийским экономическим советом.
