Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И ЭКСПЕРТЫ СТРАН АСЕАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ


16:00 09.10.2025

О некоторых итогах сотрудничества и перспективах взаимодействия Евразийской экономической комиссии с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по вопросам конкуренции рассказала заместитель директора Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Армине Акопян на специальной сессии 35-го заседания экспертной группы по конкуренции АСЕАН, сообщает ЕЭК.

«Проведение специальных сессий ЕЭК-АСЕАН по конкуренции стало уже хорошей традицией. Это позволяет нам вести последовательный диалог и развивать сотрудничество в практической плоскости», – отметила Армине Акопян.

В ходе сессии обсуждены результаты семинара, посвященного конкурентной политике и правоприменению в Евразийском экономическом союзе и странах АСЕАН, проведенного Комиссией в июле нынешнего года. Обозначены направления деятельности ЕЭК и АСЕАН, которые по итогам семинара вызвали особый интерес. Они, в частности, касаются успешных форматов взаимодействия национальных конкурентных органов АСЕАН, методологии оценки их деятельности, ряда особенностей правоприменения.

АСЕАН заинтересовали итоги встреч региональных организаций по вопросам конкуренции, которые ежегодно проводит Комиссия, а также опыт формирования полномочий ЕЭК в этой сфере.

«Несмотря на разные уровни интеграции в ЕАЭС и АСЕАН, отличия в полномочиях и функционале ЕЭК и АСЕАН в сфере конкуренции, у двух интеграционных объединений одна цель – обеспечение условий для добросовестной конкуренции, – подчеркнула Армине Акопян. – Для реализации этой цели мы готовы изучать лучшие практики друг друга и внедрять их в свою работу».

Участники заседания поддержали предложение Комиссии о продолжении дискуссий в формате семинаров и консультаций, а также посредством участия в диалоге интеграционных региональных организаций по вопросам конкуренции.

В мероприятии приняли участие представители конкурентных органов государств АСЕАН, а также Секретариата АСЕАН.
