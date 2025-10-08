Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15:27 08.10.2025 Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора, сообщает пресс-служба регулятора: № п/п Наименование кредитной организации 1 АО ЮниКредит Банк 2 Банк ГПБ (АО) 3 ПАО «Совкомбанк» 4 Банк ВТБ (ПАО) 5 АО «АЛЬФА-БАНК» 6 ПАО Сбербанк 7 ПАО «Московский кредитный банк» 8 АО «Банк ДОМ.РФ» 9 АО «ТБанк» 10 ПАО «Банк ПСБ» 11 АО «Райффайзенбанк» 12 АО «Россельхозбанк»