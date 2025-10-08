ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


15:27 08.10.2025

Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора, сообщает пресс-служба регулятора:

№ п/п Наименование кредитной организации

1 АО ЮниКредит Банк

2 Банк ГПБ (АО)

3 ПАО «Совкомбанк»

4 Банк ВТБ (ПАО)

5 АО «АЛЬФА-БАНК»

6 ПАО Сбербанк

7 ПАО «Московский кредитный банк»

8 АО «Банк ДОМ.РФ»

9 АО «ТБанк»

10 ПАО «Банк ПСБ»

11 АО «Райффайзенбанк»

12 АО «Россельхозбанк»
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
валюта курс
EUR 3.4975
USD 3.0122
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5176 -0
USD 3.0122 -0.0061
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5100
USD 2.9980 3.0080
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1695
EUR/RUB 95.0000 95.7000
USD/RUB 81.3100 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте