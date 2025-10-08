|О компании
|08.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:27 08.10.2025
Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора, сообщает пресс-служба регулятора:
№ п/п Наименование кредитной организации
1 АО ЮниКредит Банк
2 Банк ГПБ (АО)
3 ПАО «Совкомбанк»
4 Банк ВТБ (ПАО)
5 АО «АЛЬФА-БАНК»
6 ПАО Сбербанк
7 ПАО «Московский кредитный банк»
8 АО «Банк ДОМ.РФ»
9 АО «ТБанк»
10 ПАО «Банк ПСБ»
11 АО «Райффайзенбанк»
12 АО «Россельхозбанк»
