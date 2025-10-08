|О компании
|08.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК: В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЖЕТРАНЗИТОМ ТАБАКА
15:02 08.10.2025
О мерах, принимаемых Евразийской экономической комиссией по борьбе с лжетранзитом и лжеэкспортом табачной продукции в рамках Евразийского экономического союза, рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов на сессии, посвященной рынку никотинсодержащей продукции на форуме «Антиконтрафакт-2025» в Минске, сообщает пресс-служба ЕЭК.
По словам министра ЕЭК, соответствующие поправки в Таможенный кодекс подготовлены и находятся в высокой степени готовности.
Руслан Давыдов проинформировал участников дискуссии о введении в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, который начнет действовать с 11 февраля 2026 года.
«Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции – функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы, – подчеркнул глава таможенного блока ЕЭК. – Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС».
В сессии также приняли участие операторы цифровой маркировки, производители табачных изделий, а также представители государственных органов стран ЕАЭС и профильных ассоциаций и некоммерческих организаций Беларуси и Казахстана.
За значительный вклад в противодействие ввозу контрафактной и фальсифицированной продукции решением международной ассоциации «Антиконтрафакт» Руслан Давыдов награжден нагрудным знаком «За заслуги в борьбе с контрафактом».
