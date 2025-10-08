ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЖЕТРАНЗИТОМ ТАБАКА


15:02 08.10.2025

О мерах, принимаемых Евразийской экономической комиссией по борьбе с лжетранзитом и лжеэкспортом табачной продукции в рамках Евразийского экономического союза, рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов на сессии, посвященной рынку никотинсодержащей продукции на форуме «Антиконтрафакт-2025» в Минске, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам министра ЕЭК, соответствующие поправки в Таможенный кодекс подготовлены и находятся в высокой степени готовности.

Руслан Давыдов проинформировал участников дискуссии о введении в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, который начнет действовать с 11 февраля 2026 года.

«Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции – функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы, – подчеркнул глава таможенного блока ЕЭК. – Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС».

В сессии также приняли участие операторы цифровой маркировки, производители табачных изделий, а также представители государственных органов стран ЕАЭС и профильных ассоциаций и некоммерческих организаций Беларуси и Казахстана.

За значительный вклад в противодействие ввозу контрафактной и фальсифицированной продукции решением международной ассоциации «Антиконтрафакт» Руслан Давыдов награжден нагрудным знаком «За заслуги в борьбе с контрафактом».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
валюта курс
EUR 3.4975
USD 3.0122
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5176 -0
USD 3.0122 -0.0061
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5100
USD 2.9980 3.0080
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1695
EUR/RUB 95.0000 95.7000
USD/RUB 81.3100 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте