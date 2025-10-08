ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ


14:40 08.10.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 7 октября внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Как сообщает ЕЭК, перечни дополнены двумя межгосударственными стандартами на технические требования к эфирным маслам иссопа и горького фенхеля, двумя межгосударственными стандартами на методы испытаний солнцезащитной продукции и национальным стандартом Республики Казахстан по определению максимальной теоретической массовой доли формальдегида.

Также один стандарт заменен обновленной версией 2024 года – по определению величины солнцезащитного фактора парфюмерно-косметической продукции.

Для адаптации к применению изменения вступят в силу через 180 дней с даты опубликования.
