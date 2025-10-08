|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
14:40 08.10.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 7 октября внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Как сообщает ЕЭК, перечни дополнены двумя межгосударственными стандартами на технические требования к эфирным маслам иссопа и горького фенхеля, двумя межгосударственными стандартами на методы испытаний солнцезащитной продукции и национальным стандартом Республики Казахстан по определению максимальной теоретической массовой доли формальдегида.
Также один стандарт заменен обновленной версией 2024 года – по определению величины солнцезащитного фактора парфюмерно-косметической продукции.
Для адаптации к применению изменения вступят в силу через 180 дней с даты опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
Курсы в банках
на 08.10.2025
Конвертация в банках
на 08.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте