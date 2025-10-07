Казахстан заинтересован в изучении опыта Беларуси в сфере электронной биржевой торговли и в том числе рассматривает возможность внедрения белорусских технологических решений при создании собственной цифровой инфраструктуры. Об этом заявил и.о. директора Департамента электронной и биржевой торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Ансар Оразалиев во время визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-служба биржи.

«Сегодня перед нами стоит задача создания так называемой единой национальной системы мониторинга биржевой деятельности, интегрированной с основными статистическими и таможенными базами, и мы рассматриваем опыт Беларуси как один из наиболее успешных примеров цифровизации торговой инфраструктуры в целом в регионе. Поэтому для нас особенно интересны архитектурные решения вашей IT-платформы и логика взаимодействия модулей, включая то, как организовано сопряжение с государственными информационными системами. Мы также заинтересованы в глубоком изучении технических решений вашей торговой системы и адаптации лучших практик под казахстанские реалии. Мы, со своей стороны, могли бы предложить наши аналитические и нормативные наработки в сфере регулирования биржевой торговли, а также результаты анализа эффективности принимаемых в нашей стране новых законодательных мер. Уверены, что тесное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью в области цифровизации биржевой торговли станет ярким примером практической интеграции, повысит прозрачность рынка и доверие участников, а также создаст основу для формирования единого цифрового пространства торгов в рамках Евразийского экономического союза», – подчеркнул Ансар Оразалиев.

В этой связи начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук подтвердил готовность развивать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество с казахстанской стороной в части обмена опытом и трансферта технологий, а также поделился актуальными сведениями об объемах и структуре биржевой торговли между двумя странами в 2025 г.

«Казахстан на нашей электронной платформе на данный момент представляют 186 компаний, большинство из которых активно пользуются возможностями биржи. Так, за 9 месяцев текущего года казахстанские участники заключили сделки почти на 31 млн USD, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это были закупки белорусских товаров, а именно сухого молока, сливочного масла, мясопродуктов, сахара и пиломатериалов. В то же время на импорт из Казахстана пришлось менее 1% в общем объеме биржевых транзакций. Через биржу, в частности, реализовывались казахстанские изделия из черных металлов, промышленное оборудование и хлопчатобумажная пряжа», – рассказал Ярослав Ковальчук.