ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ВОПРОСЫ НАЦРЕЖИМА В ГОСЗАКУПКАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК


13:48 07.10.2025

Об обеспечении национального режима государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза, а также процессах и тенденциях их цифровизации сообщила директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии Жанар Адикова на профильной всероссийской конференции в Сочи, сообщает ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители органов власти Российской Федерации, бизнеса, ведущие эксперты в указанной области.

В рамках Конференции Жанар Адикова представила вопросы обеспечения национального режима в рамках Евразийского экономического союза и рассказала о работе, проводимой для обеспечения доступа на взаимные закупки, в том числе через определение страны происхождения промышленных товаров стран ЕАЭС.

«Комиссия призывает к увеличению конкурентных способов закупок, показатель которого в ЕАЭС сейчас составляет 54 процента», – отмечено в выступлении Жанар Адиковой.

Она обозначила проблемные аспекты, с которыми сталкивается Евразийская экономическая комиссия при обеспечении национального режима в госзакупках лекарственных средств и медицинских изделий в странах Союза.

«Производители лекарств малознакомы с работой системы евразийского подтверждения страны происхождения для участия в госзакупках ЕАЭС. В целом переговорный процесс имеет положительную динамику, а по требованию подтверждения полного цикла производства еще предстоят переговоры и решения на заседаниях органов ЕАЭС», – рассказала Жанар Адикова.

В рамках доклада на эту тему Жанар Адикова поделилась выводами об изменениях подходов к локализации производства и подтверждению страны происхождения товаров фармацевтической отрасли. Также спикер рассказала о стадии переговорного процесса и работе, которую проводит Комиссия по формированию права ЕАЭС для госзакупок в секторе медицины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5500
USD 3.0150 3.0270
RUB 3.6500 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 96.0000 97.3047
USD/RUB 82.0000 83.0013
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте