Об обеспечении национального режима государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза, а также процессах и тенденциях их цифровизации сообщила директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии Жанар Адикова на профильной всероссийской конференции в Сочи, сообщает ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители органов власти Российской Федерации, бизнеса, ведущие эксперты в указанной области.

В рамках Конференции Жанар Адикова представила вопросы обеспечения национального режима в рамках Евразийского экономического союза и рассказала о работе, проводимой для обеспечения доступа на взаимные закупки, в том числе через определение страны происхождения промышленных товаров стран ЕАЭС.

«Комиссия призывает к увеличению конкурентных способов закупок, показатель которого в ЕАЭС сейчас составляет 54 процента», – отмечено в выступлении Жанар Адиковой.

Она обозначила проблемные аспекты, с которыми сталкивается Евразийская экономическая комиссия при обеспечении национального режима в госзакупках лекарственных средств и медицинских изделий в странах Союза.

«Производители лекарств малознакомы с работой системы евразийского подтверждения страны происхождения для участия в госзакупках ЕАЭС. В целом переговорный процесс имеет положительную динамику, а по требованию подтверждения полного цикла производства еще предстоят переговоры и решения на заседаниях органов ЕАЭС», – рассказала Жанар Адикова.

В рамках доклада на эту тему Жанар Адикова поделилась выводами об изменениях подходов к локализации производства и подтверждению страны происхождения товаров фармацевтической отрасли. Также спикер рассказала о стадии переговорного процесса и работе, которую проводит Комиссия по формированию права ЕАЭС для госзакупок в секторе медицины.