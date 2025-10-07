|О компании
|07.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ВОПРОСЫ НАЦРЕЖИМА В ГОСЗАКУПКАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
13:48 07.10.2025
Об обеспечении национального режима государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза, а также процессах и тенденциях их цифровизации сообщила директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии Жанар Адикова на профильной всероссийской конференции в Сочи, сообщает ЕЭК.
В мероприятии приняли участие представители органов власти Российской Федерации, бизнеса, ведущие эксперты в указанной области.
В рамках Конференции Жанар Адикова представила вопросы обеспечения национального режима в рамках Евразийского экономического союза и рассказала о работе, проводимой для обеспечения доступа на взаимные закупки, в том числе через определение страны происхождения промышленных товаров стран ЕАЭС.
«Комиссия призывает к увеличению конкурентных способов закупок, показатель которого в ЕАЭС сейчас составляет 54 процента», – отмечено в выступлении Жанар Адиковой.
Она обозначила проблемные аспекты, с которыми сталкивается Евразийская экономическая комиссия при обеспечении национального режима в госзакупках лекарственных средств и медицинских изделий в странах Союза.
«Производители лекарств малознакомы с работой системы евразийского подтверждения страны происхождения для участия в госзакупках ЕАЭС. В целом переговорный процесс имеет положительную динамику, а по требованию подтверждения полного цикла производства еще предстоят переговоры и решения на заседаниях органов ЕАЭС», – рассказала Жанар Адикова.
В рамках доклада на эту тему Жанар Адикова поделилась выводами об изменениях подходов к локализации производства и подтверждению страны происхождения товаров фармацевтической отрасли. Также спикер рассказала о стадии переговорного процесса и работе, которую проводит Комиссия по формированию права ЕАЭС для госзакупок в секторе медицины.
