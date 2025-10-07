С 2020 по 2024 годы уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза пресекли оборот 53 млн. единиц контрафактной продукции. Эти данные привел министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на пленарном заседании XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», который проходит 6-7 октября в Минске, сообщает ЕЭК.

По словам Бахыта Султанова, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.

В этом году Комиссия подготовила очередной отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС за 2024 год.

«В 2024 году в странах Союза пресечен оборот 6,6 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 15% превышает показатели предыдущего года», – рассказал министр ЕЭК.

своем выступлении Бахыт Султанов отметил возрастающую роль искусственного интеллекта в деятельности, позволяющей пресекать распространение контрафактной продукции.

«Ярким примером может служить использование инструментов мониторинга предложений о продаже товаров на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как это предложение станет доступным потребителю», – отметил министр ЕЭК.

В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» государства ЕАЭС рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом. Параллельно на основе международного опыта планируется разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.

Практическим итогом Форума «Антиконтрафакт-2025» станут конкретные рекомендации по итогам работы тринадцати тематических сессий. Эти предложения предназначены для использования правообладателями, бизнесом и законодательными органами стран ЕАЭС для дальнейшего укрепления единого экономического пространства.

Форум «Антиконтрафакт» – крупнейшая международная площадка для диалога представителей власти, бизнеса, правообладателей, производителей, авторов и общественности, на которой обсуждаются и вырабатываются предложения по повышению эффективности борьбы с распространением контрафактной продукции, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и формированию цивилизованного рынка товаров и услуг, прежде всего в странах ЕАЭС.