ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В СНГ ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА


15:00 06.10.2025

На основании представленных результатов текущей деятельности национальных регуляторов банковской сферы государств – участников СНГ Исполнительным комитетом СНГ подготовлен Доклад «О регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках СНГ».

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, представленные в Докладе данные указывают, что государствами – участниками СНГ вводятся новые требования к банковскому капиталу, совершенствуются подходы банковского надзора, формируются системы управления банковскими рисками и внутреннего банковского контроля.

Устойчивость экономической системы государств – участников СНГ в том числе зависит от стабильности банковской системы. Для укрепления финансовой безопасности банков и обеспечения надежности мировой банковской системы были разработаны международные стандарты банковского регулирования и надзора.

17 сентября 2025 года на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ был рассмотрен Доклад «О регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках СНГ» и по итогу рассмотрения направлен в правительства и центральные (национальные) банки государств – участников СНГ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2025
валюта курс
EUR 3.5455
USD 3.0390
RUB 3.6771
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0390 +0.0334
RUB 3.6771 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5250 3.5390
USD 2.9990 3.0120
RUB 3.6600 3.6720
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 96.0000 96.9000
USD/RUB 81.7000 82.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте