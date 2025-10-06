|О компании
|06.10.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В СНГ ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
15:00 06.10.2025
На основании представленных результатов текущей деятельности национальных регуляторов банковской сферы государств – участников СНГ Исполнительным комитетом СНГ подготовлен Доклад «О регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках СНГ».
Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, представленные в Докладе данные указывают, что государствами – участниками СНГ вводятся новые требования к банковскому капиталу, совершенствуются подходы банковского надзора, формируются системы управления банковскими рисками и внутреннего банковского контроля.
Устойчивость экономической системы государств – участников СНГ в том числе зависит от стабильности банковской системы. Для укрепления финансовой безопасности банков и обеспечения надежности мировой банковской системы были разработаны международные стандарты банковского регулирования и надзора.
17 сентября 2025 года на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ был рассмотрен Доклад «О регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках СНГ» и по итогу рассмотрения направлен в правительства и центральные (национальные) банки государств – участников СНГ.
