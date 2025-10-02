ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В РАМКАХ «ДНЕЙ ЕАЭС» В ЖЕНЕВЕ


11:17 03.10.2025

Во Дворце Наций - штаб-квартире отделения Организации Объединенных Наций в Женеве (Швейцария) – состоялось официальное открытие «Дней Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

Республика Беларусь, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, поддержала инициативу Евразийской экономической комиссии о проведении знакового мероприятия и внесла значимый вклад в его организацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, центральным событием «Дней ЕАЭС» стала выставка, посвященная богатому туристическому потенциалу государств Евразийской пятерки. В числе белорусских экспонатов на выставке были представлены: природный заповедник Беловежская пуща, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», замковый комплекс «Мир», уникальная архитектура Троицкого предместья в Минске и дом-музей всемирно известного художника Марка Шагала в Витебске. Большой интерес у гостей мероприятия вызвал стенд, посвященный развитию промышленного туризма в нашей стране, особое внимание привлек экскурсионный тур на БЕЛАЗ – один из флагманов индустриализации и технологического развития современной Беларуси.

На круглом столе «Региональная экономическая интеграция ЕАЭС: итоги за 10 лет и перспективы партнерства» наряду с руководителями Евразийской экономической комиссии и диппредставительств стран Евразийской пятерки – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, выступили руководители и эксперты профильных международных организаций, включая Европейскую экономическую комиссию ООН, Всемирную торговую организацию, Конференцию ООН по торговле и развитию, Международную организацию по миграции, Международную организацию труда и Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Женеве Лариса Бельская и директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Андрей Прокопчук привлекли внимание участников круглого стола к приоритетам белорусского председательства в органах ЕАЭС в области укрепления промышленной кооперации, развития технологического потенциала и цифровой трансформации, повышения продовольственной безопасности, ускорения интеграции в сфере услуг, формирования единого транспортного пространства и развития международного сотрудничества.

Белорусские дипломаты также акцентировали видение руководством нашей страны ключевых направлений дальнейшего развития евразийской экономической интеграции.

Дни ЕАЭС в отделении ООН в Женеве стали важным шагом в укреплении международного позиционирования и авторитета ЕАЭС как успешной и перспективной модели интеграции. Участники наметили новые перспективы сотрудничества ЕАЭС с ООН и специализированными международными организациями.

Мероприятия «Дней ЕАЭС» посетили представители государств из всех регионов мира.
