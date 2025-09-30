ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


СТРАНЫ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ О ПАРАМЕТРАХ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР ПО АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ И ДИОКСИДУ ТИТАНА ИЗ КНР


12:44 01.10.2025

Евразийский межправительственный совет поручил Коллегии Евразийской экономической комиссии рассмотреть проекты решений о применении антидемпинговой меры в отношении алюминиевой фольги и диоксида титана из Китайской Народной Республики с установлением ежегодных объемов ввоза, в рамках которых антидемпинговая пошлина не взимается, сообщает ЕЭК.

«В случае с фольгой указанные объемы должны будут составить для Республики Беларусь – 385 тонн, для Республики Казахстан – 500 тонн в 2025 году, 1 000 тонн в 2026 году, 1 300 тонн в 2027 году, 1 500 тонн в 2028 году, 1 650 тонн в 2029 году, 1 650 тонн в 2030 году, для Кыргызской Республики – 325 тонн. В случае с диоксидом титана речь идет о 250 тоннах для Республики Армения, 4 500 тоннах для Республики Беларусь, 5 000 тоннах для Республики Казахстан и 300 тоннах для Кыргызской Республики», – уточнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ввоз этих товаров без уплаты антидемпинговой пошлины в пределах установленных для государств-членов ежегодных объемов (вне рамок ценовых обязательств) будет осуществляться при подтверждении их целевого назначения.

Согласно поручению вопрос должен быть рассмотрен Коллегией ЕЭК до 14 октября 2025 года.
