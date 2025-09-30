ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕАЭС СОГЛАСОВАНЫ ПОДХОДЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК


11:58 01.10.2025

На заседании Евразийского межправительственного совета 30 сентября согласованы подходы по формированию механизма финансовой поддержки совместных кооперационных проектов стран Евразийского экономического союза в сфере агропромышленного комплекса, включая источник, форму и основные условия поддержки.

Как сообщает ЕЭК, предусматривается субсидирование за счет средств бюджета ЕАЭС процентных ставок по кредитам и займам при выполнении заемщиком определенных условий реализации проекта.

Такой механизм поддержки с 2024 года действует для кооперационных проектов в промышленности. Для АПК – это новая мера стимулирования сотрудничества организаций государств-членов.

Внедрение этого финансового инструмента является значимым практическим шагом для реализации совместных проектов в АПК, позволяющим задействовать масштаб общего рынка Союза, использовать технологические и производственные компетенции сторон, выгодные экономические условия хозяйственной деятельности.

Перспективными признаны межгосударственные проекты по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений, животноводству, глубокой переработке продукции и инфраструктурному развитию АПК.

С учетом согласованных на заседании подходов Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Союза разработает необходимую нормативную правовую базу для механизма, в том числе положение об отборе кооперационных проектов и оказании финансового содействия при их реализации.
