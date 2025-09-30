ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ОТ «ПИЛОТА» К ПРАКТИКЕ: В ЕАЭС ЗАРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ИМПОРТА


17:07 30.09.2025

В соответствии с сегодняшним решением Евразийского межправительственного совета через девять месяцев начнет действовать механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, это стало возможным благодаря успешной реализации пилотного проекта, который реализовывался в странах Союза с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Отчет о реализации «пилота», подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.

Ожидается, что на постоянной основе будут прослеживаться «холодильники и морозильники бытовые» (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС), «машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством» (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) и «аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение» (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС). Полный перечень товаров будет рассмотрен до конца года Советом Евразийской экономической комиссии дополнительно.

«Запуск механизма прослеживаемости – знаковый этап в интеграции наших рынков. Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь – гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», – прокомментировал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
