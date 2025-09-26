ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА В Г. МИНСКЕ


11:51 29.09.2025

Заместитель министра экономики Алеся Абраменко приняла участие в заседании Совета ЕЭК под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Натальи Петкевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, в ходе мероприятия, проходившего сегодня, 26 сентября 2025 г., в режиме видеоконференции, было рассмотрено 29 вопросов в сферах технического регулирования, стандартизации и по другим направлениям.

Детально обсуждены вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 29-30 сентября 2025 года в г.Минске. В нее включено 18 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других.

Советом ЕЭК принято распоряжение о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб в отношении отдельных видов лесоматериалов, перемещаемых по территории России в целях их вывоза на территорию Казахстана или Кыргызстана без обязательного оснащения автомобильных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации с подключением к системе ГЛОНАСС.

Утвержден план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы в 2026 году. Документ содержит следующие направления: общесистемное проектирование интегрированной системы, модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы, сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия.

Членами Совета ЕЭК одобрено решение Высшего Евразийского экономического совета «Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
валюта курс
EUR 3.5478
USD 3.0380
RUB 3.6389
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5676 -0.0079
USD 3.0380 +0.0012
RUB 3.6389 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5650
USD 3.0200 3.0320
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 97.5000 98.2000
USD/RUB 83.0000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте