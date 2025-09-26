|О компании
|29.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА В Г. МИНСКЕ
11:51 29.09.2025
Заместитель министра экономики Алеся Абраменко приняла участие в заседании Совета ЕЭК под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Натальи Петкевич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, в ходе мероприятия, проходившего сегодня, 26 сентября 2025 г., в режиме видеоконференции, было рассмотрено 29 вопросов в сферах технического регулирования, стандартизации и по другим направлениям.
Детально обсуждены вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 29-30 сентября 2025 года в г.Минске. В нее включено 18 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других.
Советом ЕЭК принято распоряжение о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб в отношении отдельных видов лесоматериалов, перемещаемых по территории России в целях их вывоза на территорию Казахстана или Кыргызстана без обязательного оснащения автомобильных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации с подключением к системе ГЛОНАСС.
Утвержден план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы в 2026 году. Документ содержит следующие направления: общесистемное проектирование интегрированной системы, модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы, сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия.
Членами Совета ЕЭК одобрено решение Высшего Евразийского экономического совета «Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер».
