В Евразийской экономической комиссии состоялись консультации по обсуждению возможного сотрудничества между электронными торговыми площадками стран Евразийского экономического союза и Исламской Республики Иран.

Как сообщает ЕЭК, участники встречи, представители крупнейших маркетплейсов сторон, отметили, что электронная торговля сегодня является значимым драйвером роста межстранового товарооборота, подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.

«Государства ЕАЭС и Иран обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества в сфере электронной торговли, учитывая, что её оборот в странах с каждым годом стремительно растет. Взаимодействие бизнеса в этой сфере будет способствовать формированию безбарьерного пространства торговли», – подчеркнул заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков.

Консультации проводятся в рамках имплементации мероприятий дорожной карты по реализации Соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу 15 мая 2025 года.