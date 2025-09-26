|О компании
|26.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МАРКЕТПЛЕЙСОВ СТРАН ЕАЭС И ИРАНА
14:43 26.09.2025
В Евразийской экономической комиссии состоялись консультации по обсуждению возможного сотрудничества между электронными торговыми площадками стран Евразийского экономического союза и Исламской Республики Иран.
Как сообщает ЕЭК, участники встречи, представители крупнейших маркетплейсов сторон, отметили, что электронная торговля сегодня является значимым драйвером роста межстранового товарооборота, подтвердили заинтересованность в реализации партнерства в рамках интернет-торговли, обсудили возможные форматы и направления взаимодействия и потенциал технологической интеграции.
«Государства ЕАЭС и Иран обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества в сфере электронной торговли, учитывая, что её оборот в странах с каждым годом стремительно растет. Взаимодействие бизнеса в этой сфере будет способствовать формированию безбарьерного пространства торговли», – подчеркнул заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков.
Консультации проводятся в рамках имплементации мероприятий дорожной карты по реализации Соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу 15 мая 2025 года.
