На 51-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС рассмотрено 26 вопросов, шесть из которых инициировал Государственный таможенный комитет Беларуси.

Делегацию таможенной службы Беларуси, прибывшей на заседание в Таджикистан, возглавил Председатель ГТК Владимир Орловский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, белорусские таможенники акцентировали внимание на оперативном обмене информацией о выявленных фактах нахождения на территории ЕАЭС иностранных товаров без документов, применении одинаковых подходов к определению гражданства физлица при временном ввозе на территорию ЕАЭС транспортного средства.

Также от ГТК внесены предложения о выработке общей системы оценки эффективности таможенного контроля после выпуска товаров и комплекса мер, применяемых в отношении вовлеченных в незаконный экономический оборот товаров, находящихся под таможенным контролем.

Участники заседания рассмотрели ряд ключевых вопросов, касающихся помещения товаров под таможенные процедуры транзита, склада и временного ввоза.

Обсуждено информационное взаимодействие государств ЕАЭС по реализации Технических условий такого взаимодействия в рамках контроля общих таможенных процессов. Согласованы решения по классификации отдельных категорий товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

На мероприятии также отмечена эффективность исполнения таможенными службами пятерки решений предыдущего заседания Объединенной коллегии.