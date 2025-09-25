ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ВОПРОСЫ ПО УПРОЩЕНИЮ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБСУДИЛИ НА СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ СНГ


10:58 26.09.2025

В Душанбе завершилось 81-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств СНГ, активным участником на площадке которого является делегация белорусской таможни во главе с председателем ГТК Владимиром Орловским

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, на сегодняшнем мероприятии рассмотрено 18 вопросов, регулирующих таможенное администрирование в странах СНГ, а также избран председателем Совета Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев.

Участники пришли к консенсусу по положениям проекта Меморандума о взаимопонимании между таможенными службами государств СНГ об упрощении транзитных перевозок. Документом определены меры по ускорению транзита скоропортящихся товаров и в целом упрощению транзитных перевозок, а также взаимному информированию о проектах в пунктах пропуска, направленных на увеличение пропускной способности.

Белорусской стороной вынесен вопрос о необходимости обмена опытом идентификации электромобилей на предмет типа гибридной силовой установки.

В рамках заседания дана оценка практической реализации решений, принятых на предыдущем заседании Совета.

На полях мероприятия председатель ГТК Владимир Орловский и Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев подписали документы, касающиеся утверждения общесоюзных профилей рисков и информационного взаимодействия таможенных служб Беларуси и России с Межгосударственным центром Союзного государства.

В рамках двусторонней встречи с Главой Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан Акмалхужой Мавлоновым подписано Соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного экономического оператора.
