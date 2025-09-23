Практические аспекты расчета, распространения и применения биржевых ценовых индикаторов в странах ЕАЭС+ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан) стали ключевыми вопросами на повестке состоявшегося в Москве заседания рабочей группы по формированию международной биржевой системы индикаторов товарных рынков, сообщает пресс-служба БУТБ.

В мероприятии приняли участие представители аналитических служб Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), Кыргызской Фондовой Биржи (КФБ), Петербургской Биржи и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

В рамках работы по унификации подходов к созданию международной системы индикаторов рассмотрены основные составляющие этой системы, особенности ее функционирования и взаимодействие бирж, вовлеченных в реализацию данного проекта. Среди прочего участники заседания обсудили перечень товаров, по которым будут рассчитываться индикаторы, взаимное признание национальных методологий расчета индикаторов и формат их публикации. В этой связи старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова акцентировала внимание на обширном массиве данных, которым обладают биржи-участницы проекта. По ее словам, это не только информация по биржевому рынку, но и сведения о внебиржевой реализации биржевых товаров. Причем все эти данные основаны на реальных сделках.

В ходе заседания представители бирж имели возможность поделиться информацией о практике и особенностях применения товарных индикаторов в государственном регулировании и бизнесе в своих странах. Например, в Республике Беларусь ценовых индикаторов коснутся предстоящие изменения в законодательстве о биржевой торговле. Так, новую редакцию Закона «О товарных биржах» планируется дополнить определением термина «биржевые ценовые индексы», включить расчет индексов в перечень основных функций товарной биржи и установить порядок утверждения методологии расчета таких индикаторов.

«Учитывая актуальность вопроса построения собственной системы ценовых индикаторов, Белорусской универсальной товарной биржей совместно с представителями Белстата, МАРТ, Минэкономики, а также научного сообщества Беларуси разработаны и с января 2025 г. успешно внедрены ценовые индексы по биржевым сделкам на круглые лесоматериалы, пилопродукцию, сливочное масло, черные металлы и шроты масличных культур. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется расширить линейку индексов по биржевому рынку и начать публикацию индикаторов, основанных на данных о внебиржевых сделках. При этом следует отметить, что сегодня наши индексы полноценно используются в качестве ценового ориентира не только участниками рынка и государственными органами Республики Беларусь, но и востребованы за пределами страны. В частности, их уже активно применяют зарубежные аналитики при прогнозировании динамики цен на молочную продукцию», – рассказал начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко.