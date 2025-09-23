ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК НА ТРИ ГОДА ОБНУЛИЛА ВВОЗНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРНЫЕ СПИРТЫ


16:19 23.09.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов (код 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% по 31 октября 2028 года включительно. В настоящий момент ставка составляет 5%.

Как сообщает ЕЭК, эти товары являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ, используемых в производстве жидких моющих и чистящих средств, а также косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Сейчас промышленные жирные спирты в Евразийском экономическом союзе не производятся, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок.

«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей поверхностно-активных веществ в странах Союза, снизить себестоимость готовой продукции, а также повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕАЭС», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с ранее принятыми решениями Коллегии ЕЭК ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении рассматриваемых товаров с апреля 2015 года по декабрь 2017 года, с сентября 2018 года по август 2021 года, а также с апреля 2022 года по март 2025 года.
