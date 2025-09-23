|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК НА ТРИ ГОДА ОБНУЛИЛА ВВОЗНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРНЫЕ СПИРТЫ
16:19 23.09.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов (код 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% по 31 октября 2028 года включительно. В настоящий момент ставка составляет 5%.
Как сообщает ЕЭК, эти товары являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ, используемых в производстве жидких моющих и чистящих средств, а также косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Сейчас промышленные жирные спирты в Евразийском экономическом союзе не производятся, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок.
«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей поверхностно-активных веществ в странах Союза, снизить себестоимость готовой продукции, а также повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕАЭС», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
В соответствии с ранее принятыми решениями Коллегии ЕЭК ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении рассматриваемых товаров с апреля 2015 года по декабрь 2017 года, с сентября 2018 года по август 2021 года, а также с апреля 2022 года по март 2025 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
Курсы в банках
на 23.09.2025
Конвертация в банках
на 23.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте