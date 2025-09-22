|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЭКСПЕРТЫ СТРАН СНГ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
14:34 22.09.2025
Москве состоялось заседание экспертной группы по разработке проектов Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, НИТУ МИСИС, являющегося базовой организацией государств – участников СНГ, а также Исполнительного комитета СНГ.
Эксперты обсудили и одобрили проекты документов. После процедуры согласования в правительствах проекты Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке.
Концепция направлена на расширение межгосударственного сотрудничества на пространстве СНГ в области цифровизации отраслей горно-металлургического комплекса и создание необходимых условий для построения цифрового горно-металлургического комплекса в целях повышения конкурентоспособности продукции и ускорения промышленного роста. Среди основных направлений сотрудничества в рамках обсуждаемых документов можно выделить использование нейросетевых моделей и алгоритмов, внедрение автономных диспетчерских систем управления индустриальным предприятием, обеспечивающих возможность интеграции в процессы управления цифровых двойников технологических процессов, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы комплексов аппаратно-программных средств.
Ожидается, что эффективное сотрудничество государств – участников СНГ в области цифровой трансформации горно-металлургической отрасли будет способствовать решению актуальных задач, связанных с информатизацией, автоматизацией и цифровым управлением.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
Курсы в банках
на 22.09.2025
Конвертация в банках
на 22.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте