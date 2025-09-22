Москве состоялось заседание экспертной группы по разработке проектов Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, НИТУ МИСИС, являющегося базовой организацией государств – участников СНГ, а также Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты обсудили и одобрили проекты документов. После процедуры согласования в правительствах проекты Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плана мероприятий по ее реализации будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке.

Концепция направлена на расширение межгосударственного сотрудничества на пространстве СНГ в области цифровизации отраслей горно-металлургического комплекса и создание необходимых условий для построения цифрового горно-металлургического комплекса в целях повышения конкурентоспособности продукции и ускорения промышленного роста. Среди основных направлений сотрудничества в рамках обсуждаемых документов можно выделить использование нейросетевых моделей и алгоритмов, внедрение автономных диспетчерских систем управления индустриальным предприятием, обеспечивающих возможность интеграции в процессы управления цифровых двойников технологических процессов, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы комплексов аппаратно-программных средств.

Ожидается, что эффективное сотрудничество государств – участников СНГ в области цифровой трансформации горно-металлургической отрасли будет способствовать решению актуальных задач, связанных с информатизацией, автоматизацией и цифровым управлением.