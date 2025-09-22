|О компании
|22.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ГОСЗАКУПКИ В РАМКАХ ЕАЭС ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ НА «ЦИФРУ»
13:40 22.09.2025
О новых направлениях цифровизации государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза рассказала директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии Жанар Адикова на Московском финансовом форуме, сообщает ЕЭК.
В ходе профильной панельной сессии Жанар Адикова, в частности, отметила необходимость завершения перевода этой сферы в цифровую среду, что определено Декларацией «Евразийский экономический путь». Важность задачи подчеркивается значительным объемом государственных закупок, который составляет 6-8% от ВВП ЕАЭС (143,5 млрд долларов в 2024 году).
Правом Союза закреплены конкурентные способы для трансграничных закупок, и проект новых поправок в Договор о ЕАЭС закрепит их проведение в электронном формате, а также внедрит новый способ закупок в ЕАЭС – электронный магазин. Мониторинг законодательства стран Союза, проведенный Комиссией, показал использование этого способа уже в течение нескольких лет в ряде государств-членов. Внедрение такого способа поможет обеспечить базовые принципы открытости, доступности и развития конкуренции в госзакупках ЕАЭС.
Эксперты ЕЭК и государств Союза готовят новые изменения в союзное право, касающиеся требований к способу закупок через электронный магазин.
