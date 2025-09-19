В Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова 18 сентября состоялось VIII заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся стран Евразийского экономического союза.

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов и ведущих международных организаций, включая ВОЗ, Международную организацию по миграции, Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов и Всеобщую конфедерацию профсоюзов.

Как сообщает ЕЭК, основной темой обсуждения стала практическая реализация прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.

Участники заседания подвели промежуточные итоги реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС от 2019 года. С января 2021 года в рамках Союза гражданам назначаются и выплачиваются пенсии. Для решения практических вопросов, связанных с подтверждением стажа, стороны достигли компромисса по использованию единых формуляров. Важным шагом стала работа по переводу всего документооборота между уполномоченными органами в электронный формат, что значительно ускорит процедуры и повысит их прозрачность.

На заседании представлены результаты мониторинга реализации Рекомендации Коллегии ЕЭК, направленной на развитие экономического сотрудничества в сфере здравоохранения. Документ предусматривает совместную работу по трем ключевым направлениям: развитие телемедицины, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и стандартизации медицинских технологий.

«Рекомендация задает четкие векторы для практического взаимодействия стран Союза в такой чувствительной и важной области, как экономическое сотрудничество в сфере здравоохранения. Речь идет о том, чтобы сделать современные медицинские достижения максимально доступными для граждан всех государств ЕАЭС», — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Отдельным пунктом повестки стала презентация главой ВОЗ в Российской Федерации Батыром Бердыклычевым совместного аналитического доклада ЕЭК и Европейского регионального бюро ВОЗ «Вопросы здоровья в контексте трудовой миграции в ЕАЭС». Исследование подтверждает актуальность проблем доступа трудовых мигрантов к качественным медицинским услугам и предлагает пути их решения.

«Сотрудничество с ВОЗ – ведущей структурой в системе ООН – является очень полезным и способствует поиску возможностей для улучшения доступа трудящихся и членов их семей к услугам здравоохранения. В условиях возрастающих миграционных потоков эти вопросы сохраняют свою актуальность», — отметил министр ЕЭК.

Итоги заседания подтвердили общую готовность стран-участниц к дальнейшей интеграции в социальной сфере и созданию комфортных условий для трудовой мобильности в рамках ЕАЭС.