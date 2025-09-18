ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


МЕХАНИЗМЫ ДОСТУПА К ГОСЗАКУПКАМ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ В БЕЛАРУСИ


14:15 18.09.2025

Порядок участия в процедурах закупок в странах Евразийского экономического союза, особенности включения в евразийский реестр промышленных товаров рассмотрены с участием заместителя директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии Алины Казаченок в Минске на семинаре «Выход на рынки ЕАЭС, преференции в госзакупках в Республике Беларусь», организованном Белорусской торгово-промышленной палатой.

Как сообщает ЕЭК, представитель ЕЭК проинформировала о работе Комиссии по ведению евразийского реестра, отметив алгоритмы включения промышленных товаров в реестр, которые регулируются Правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок.

«Правила, утвержденные Решением Совета Комиссии в 2020 году, применяются в случае установления в государствах Союза преференций, ограничений и запретов в отношении евразийских товаров и товаров из третьих стран и являются действенным инструментом обеспечения национального режима госзакупок в рамках ЕАЭС для таких случаев», – подчеркнула Алина Казаченок.

В семинаре приняли участие представители Министерства экономики и Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2025
валюта курс
EUR 3.6100
USD 3.0494
RUB 3.6439
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5900
USD 3.0220 3.0340
RUB 3.6250 3.6430
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1890
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/USD 82.8000 83.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
