|19.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
МЕХАНИЗМЫ ДОСТУПА К ГОСЗАКУПКАМ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ В БЕЛАРУСИ
14:15 18.09.2025
Порядок участия в процедурах закупок в странах Евразийского экономического союза, особенности включения в евразийский реестр промышленных товаров рассмотрены с участием заместителя директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии Алины Казаченок в Минске на семинаре «Выход на рынки ЕАЭС, преференции в госзакупках в Республике Беларусь», организованном Белорусской торгово-промышленной палатой.
Как сообщает ЕЭК, представитель ЕЭК проинформировала о работе Комиссии по ведению евразийского реестра, отметив алгоритмы включения промышленных товаров в реестр, которые регулируются Правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок.
«Правила, утвержденные Решением Совета Комиссии в 2020 году, применяются в случае установления в государствах Союза преференций, ограничений и запретов в отношении евразийских товаров и товаров из третьих стран и являются действенным инструментом обеспечения национального режима госзакупок в рамках ЕАЭС для таких случаев», – подчеркнула Алина Казаченок.
В семинаре приняли участие представители Министерства экономики и Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
