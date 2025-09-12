Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», сообщает ЕЭК.

Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров.

Изменения вступят в силу через 12 месяцев после их официального опубликования. При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке.

Сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов «содержит формальдегид», если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05 процента.

С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова «содержит формальдегид» в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001 процента.