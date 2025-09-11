ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И ШОС РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА


16:26 11.09.2025

Рабочая встреча министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Т.Р. Митхуном прошла в Пекине (КНР).

Как сообщает ЕЭК, в ходе встречи Арзыбек Кожошев отметил ключевую роль энергетики в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции в рамках ЕАЭС и других международных объединений. Министр также проинформировал собеседника о продолжающейся работе по формированию общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС.

В соответствии с Меморандумом о взаимодействии ЕЭК и Секретариата ШОС от 17 сентября 2021 года, на стадии согласования сторонами находится проект плана совместных мероприятий, после утверждения которого работа объединений будет продолжена в более тесном формате.

«Комиссия внимательно следит за деятельностью Энергетического клуба ШОС. Важным направлением вашей работы является развитие энергетических проектов, включая модернизацию и строительство взаимосвязанной энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры. Вопросы транспортировки газа и нефти, а также обеспечение свободного доступа к энергетическим ресурсам входят в число приоритетов ШОС. Это, по сути, очень близко к тому, чем мы занимаемся в рамках формирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС», – подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Стороны обсудили перспективы организации взаимодействия ЕАЭС и ШОС в разработке новых подходов к энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также в сфере развития возобновляемой энергетики.

Кроме того, было отмечено, что в ЕАЭС и ШОС придается особое значение развитию транспортных коридоров. Одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие взаимосвязанности и создание эффективных транспортных коридоров.

«С 2024 года государства-члены ЕАЭС и Комиссия приступили к реализации комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. По экспертной оценке, на долю евразийских транспортных коридоров приходится около 70% объема транзитных перевозок в ЕАЭС», – отметил Арзыбек Кожошев.

ЕЭК считает важным повышение эффективности координации усилий с соответствующими международными организациями и объединениями, а также международными и региональными финансовыми институтами по развитию сферы транспорта и инфраструктуры, мультимодальных перевозок и контейнеризации грузов.

На встрече были озвучены предложения о проведении совместных мероприятий в формате ЕАЭС – ШОС по вопросам развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также взаимное участие в мероприятиях международного уровня, форумах, конференциях, заседаниях профильных рабочих органов ШОС и Евразийской экономической комиссии.
