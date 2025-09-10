|О компании
|10.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И АСЕАН ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
14:21 10.09.2025
Актуальные вопросы защиты прав потребителей, в том числе в рамках электронной торговли были рассмотрены в ходе первого совместного семинара, проведенного Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает ЕЭК.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий в своем приветствии к участникам семинара подчеркнул особую важность подобных мероприятий. Он отметил, что в каждом из наших интеграционных объединений, а также в государствах-участниках наработан значительный опыт по эффективной защите законных прав и интересов граждан как потребителей.
Министр ЕЭК выразил уверенность, что представленные участниками лучшие практики по развитию сферы защиты прав потребителей на общем рынке ЕАЭС и на рынке АСЕАН найдут свое практическое воплощение в деятельности соответствующих структур.
Директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии Владимир Синкевич и генеральный секретарь Офиса совета по защите прав потребителей АСЕАН Роннаронг Пхулпипат обменялись информацией о реализации национальных политик в рассматриваемой сфере. Отмечен особый вклад региональных объединений в создание условий для эффективной защиты интересов граждан на трансграничных потребительских рынках.
Отдельное внимание участники семинара обратили на проблемы трансграничной электронной коммерции, необходимость совершенствования правовых норм и внедрение лучших практик защиты прав потребителей. Дискуссия помогла выявить общие вызовы и предложить пути их устранения посредством диалога и скоординированных усилий госорганов обеих сторон.
Владимир Синкевич высказал убеждение, что озвученные на форуме инициативы найдут отражение в практической деятельности профильных структур.
По итогам семинара определены направления дальнейших совместных действий, которые будут предусмотрены в рамках работы по формирования новой программы сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы.
