|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
BELGEE X50 ВПЕРВЫЕ СТАЛ САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ ИНОМАРКОЙ В РОССИИ
16:14 08.09.2025
Белорусский кроссовер Belgee X50 на 36-й неделе (с 1 по 7 сентября) 2025 года впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на российском авторынке, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ».
Первую строчку модельного рейтинга на 36-й неделе сохранила российская LADA Granta (2 984 шт.). Вторую позицию впервые занял упомянутый Belgee X50, проданный в количестве 1 399 единиц. Этот объем позволил ему сместить на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1 379 шт.), который долгое время удерживал титул самой продаваемой иномарки в РФ.
Также эксперты отметили, что оба кроссовера по числу реализованных машин опережают российскую LADA Vesta, которая с результатом 1 364 единицы по итогам первой недели сентября оказалась на четвертой строчке рейтинга. Показатели остальных моделей за этот период не дотягивают до 1 тысячи единиц.
Всего же за отчетную неделю в России было реализовано 28,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
Курсы в банках
на 08.09.2025
Конвертация в банках
на 08.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте