Белорусский кроссовер Belgee X50 на 36-й неделе (с 1 по 7 сентября) 2025 года впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на российском авторынке, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Первую строчку модельного рейтинга на 36-й неделе сохранила российская LADA Granta (2 984 шт.). Вторую позицию впервые занял упомянутый Belgee X50, проданный в количестве 1 399 единиц. Этот объем позволил ему сместить на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1 379 шт.), который долгое время удерживал титул самой продаваемой иномарки в РФ.

Также эксперты отметили, что оба кроссовера по числу реализованных машин опережают российскую LADA Vesta, которая с результатом 1 364 единицы по итогам первой недели сентября оказалась на четвертой строчке рейтинга. Показатели остальных моделей за этот период не дотягивают до 1 тысячи единиц.

Всего же за отчетную неделю в России было реализовано 28,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.