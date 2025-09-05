ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПОДГОТОВКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ЕАЭС ВЫШЛА НА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП


13:34 08.09.2025

Проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – «Евразийский экономический путь» рассмотрели на совещаниях высокого уровня, которые прошли в Москве 3-4 сентября, сообщает ЕЭК.

Встречи прошли на уровне заместителей руководителей органов государственной власти стран ЕАЭС, уполномоченных на взаимодействие с Комиссией, а также при участии профильных министров ЕЭК.

Отмечено, что по многим принципиальным вопросам достигнуты договорённости. Планируется, что в ближайшее время документ будет представлен членам Совета ЕЭК.

Также в ходе совещаний обсуждены вопросы реализации Стратегии-2025, которые требуют особого внимания и планируются к рассмотрению на более высоком уровне.

Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» подписана президентами государств ЕАЭС 25 декабря 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
валюта курс
EUR 3.5173
USD 3.0094
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.5100
USD 2.9970 3.0000
RUB 3.6800 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 94.8000 95.3000
USD/RUB 81.1000 81.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте