|08.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ПОДГОТОВКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ЕАЭС ВЫШЛА НА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
13:34 08.09.2025
Проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – «Евразийский экономический путь» рассмотрели на совещаниях высокого уровня, которые прошли в Москве 3-4 сентября, сообщает ЕЭК.
Встречи прошли на уровне заместителей руководителей органов государственной власти стран ЕАЭС, уполномоченных на взаимодействие с Комиссией, а также при участии профильных министров ЕЭК.
Отмечено, что по многим принципиальным вопросам достигнуты договорённости. Планируется, что в ближайшее время документ будет представлен членам Совета ЕЭК.
Также в ходе совещаний обсуждены вопросы реализации Стратегии-2025, которые требуют особого внимания и планируются к рассмотрению на более высоком уровне.
Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» подписана президентами государств ЕАЭС 25 декабря 2023 года.
