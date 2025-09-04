|О компании
|04.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ СОСТОИТСЯ 5 СЕНТЯБРЯ В ДУШАНБЕ
16:08 04.09.2025
Заседание Экономического совета СНГ состоится 5 сентября 2025 года в Душанбе.
Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, проект повестки дня включает 27 вопросов. В их числе такие значимые, как Стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ, Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года, Стратегия научно-технологического развития СНГ на 2026 – 2035 годы, План мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Года охраны здоровья.
В дальнейшем эти и другие документы будут представлены на утверждение Совету глав правительств СНГ.
Председательствовать на заседании будет первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Хикматулло Холикзода. В состав совета входят заместители глав правительств, курирующие вопросы экономики.
