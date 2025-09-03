ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕАЭС УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕЖГОССТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА МОЛОЧКУ


15:14 03.09.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 2 сентября утвердила в новой редакции Программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Как сообщает ЕЭК, программа подготовлена в соответствии с предложениями стран Евразийского экономического союза, а также с учетом реализации действующей редакции Программы, утвержденной Решением Коллегии Комиссии в 2022 году.

Новой редакцией Программы предусмотрена разработка (пересмотр) до конца 2029 года 73 новых межгосударственных стандартов. При этом подготовка 60 проектов стандартов закреплена за Россией, девять проектов подготовит Казахстан, два проекта – Армения.

Кроме того, проекты двух межгосударственных стандартов на национальные молочные продукты совместно подготовят Казахстан и Кыргызстан.

Ряд стандартов разрабатываются впервые, в том числе – на концентраты молочного белка, сухие гидролизаты сывороточных белков для детского питания, сырое и питьевое овечье молоко, молочные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста и др.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
