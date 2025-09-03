ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПРОВОДИТ ОПРОС СРЕДИ БИЗНЕСА ЕАЭС О ПРАКТИКЕ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ ТОВАРОВ


14:30 03.09.2025

С 1 сентября по 31 октября Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии проводит опрос участников внешнеэкономической деятельности, сообщает ЕЭК.

Его цель – выявить проблемные ситуации, с которыми сталкивается бизнес (прежде всего экспортеры) при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, а также проанализировать случаи, связанные с необходимостью аннулирования разрешения на вывоз товаров.

Ознакомиться с более подробной информацией о проводимом опросе, а также принять участие в нем можно по ссылке.

Решением Коллегии ЕЭК от 07.02.2018 № 25 утвержден Порядок подтверждения таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза, который применяется в ЕАЭС с 01.07.2020.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
валюта курс
EUR 3.4640
USD 2.9768
RUB 3.6947
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4660 3.4690
USD 2.9760 2.9800
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 03.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1665
EUR/RUB 93.6000 94.0500
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте