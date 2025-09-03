С 1 сентября по 31 октября Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии проводит опрос участников внешнеэкономической деятельности, сообщает ЕЭК.

Его цель – выявить проблемные ситуации, с которыми сталкивается бизнес (прежде всего экспортеры) при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, а также проанализировать случаи, связанные с необходимостью аннулирования разрешения на вывоз товаров.

Ознакомиться с более подробной информацией о проводимом опросе, а также принять участие в нем можно по ссылке.

Решением Коллегии ЕЭК от 07.02.2018 № 25 утвержден Порядок подтверждения таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза, который применяется в ЕАЭС с 01.07.2020.