1 сентября вступили в силу изменения в закон о Банке России, согласно которым регулятор проводит допуск администраторов финансовых и товарных индикаторов на финансовый рынок и ведет соответствующий реестр, сообщает пресс-служба Банка России.

Это регулирование направлено на увеличение доверия к информации, необходимой для заключения сделок на финансовом и товарных рынках, и к российской индустрии финансовых индикаторов в целом.

Включение в реестр является добровольным. При этом в нормативных документах государственных органов власти и Банка России разрешается использовать только индикаторы, сведения о которых содержатся в реестре.

Материалы, посвященные процедуре допуска администраторов индикаторов, опубликованы на сайте Банка России.