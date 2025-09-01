|О компании
|01.09.2025
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР АДМИНИСТРАТОРОВ ИНДИКАТОРОВ
14:30 01.09.2025
1 сентября вступили в силу изменения в закон о Банке России, согласно которым регулятор проводит допуск администраторов финансовых и товарных индикаторов на финансовый рынок и ведет соответствующий реестр, сообщает пресс-служба Банка России.
Это регулирование направлено на увеличение доверия к информации, необходимой для заключения сделок на финансовом и товарных рынках, и к российской индустрии финансовых индикаторов в целом.
Включение в реестр является добровольным. При этом в нормативных документах государственных органов власти и Банка России разрешается использовать только индикаторы, сведения о которых содержатся в реестре.
Материалы, посвященные процедуре допуска администраторов индикаторов, опубликованы на сайте Банка России.
