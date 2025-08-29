|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ В НОВОСИБИРСКЕ
15:52 29.08.2025
Евразийская экономическая комиссия в рамках Первого Евразийского экспортного форума провела панельную сессию «Развитие межрегиональных связей в ЕАЭС как фактор укрепления экспортного потенциала евразийских компаний», которая прошла 28 августа в Новосибирске, сообщает ЕЭК.
Участники мероприятия отметили, что эффективность интеграции оценивается в том числе в региональном разрезе: успех зависит от того, насколько учтена специфика территорий и запросы бизнеса. Отмечен сдвиг деловой активности от столичных центров к широкому кругу регионов, которые активно включаются в производственно-сбытовые цепочки Евразийского экономического союза.
Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк подробно рассказал о механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.
Участники сессии ознакомились с деятельностью Комиссии по поддержке торгово-экономического сотрудничества между регионами стран Евразийского экономического союза. Представитель Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев сообщил о функционировании портала по межрегиональному сотрудничеству в рамках ЕАЭС (https://regions.eaeunion.org/). Ресурс содержит информацию о более чем 200 бизнес-проектах и работающих механизмах.
В сессии приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Новосибирской области, Администрации Томской области, Евразийской ассоциации бизнеса, а также Экосистемы «Космос» и деловых объединений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
Курсы в банках
на 29.08.2025
Конвертация в банках
на 29.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте