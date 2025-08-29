ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ В НОВОСИБИРСКЕ


15:52 29.08.2025

Евразийская экономическая комиссия в рамках Первого Евразийского экспортного форума провела панельную сессию «Развитие межрегиональных связей в ЕАЭС как фактор укрепления экспортного потенциала евразийских компаний», которая прошла 28 августа в Новосибирске, сообщает ЕЭК.

Участники мероприятия отметили, что эффективность интеграции оценивается в том числе в региональном разрезе: успех зависит от того, насколько учтена специфика территорий и запросы бизнеса. Отмечен сдвиг деловой активности от столичных центров к широкому кругу регионов, которые активно включаются в производственно-сбытовые цепочки Евразийского экономического союза.

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк подробно рассказал о механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.

Участники сессии ознакомились с деятельностью Комиссии по поддержке торгово-экономического сотрудничества между регионами стран Евразийского экономического союза. Представитель Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев сообщил о функционировании портала по межрегиональному сотрудничеству в рамках ЕАЭС (https://regions.eaeunion.org/). Ресурс содержит информацию о более чем 200 бизнес-проектах и работающих механизмах.

В сессии приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Новосибирской области, Администрации Томской области, Евразийской ассоциации бизнеса, а также Экосистемы «Космос» и деловых объединений.
