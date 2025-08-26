В Отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве 26 августа 2025 года состоялось первое заседание экспертной группы по согласованию проекта Положения о Межгосударственной программе «Ярмарка Содружества», сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Инициатива проведения «Ярмарки Содружества» была высказана президентом Республики Казахстан К.-Ж.Токаевым в октябре 2024 года на заседании Совета глав государств СНГ.

Мероприятие предлагается проводить на ежегодной основе в городах государств – участников СНГ по маршруту Великого шелкового пути. Первую ярмарку планируется провести в Республике Казахстан в 2026 году в древнем городе Таразе.

В рамках ярмарки будут представлены ремесленные изделия и народные промыслы стран СНГ, а также инновационная продукция агропромышленного комплекса. Для участников «Ярмарки Содружества» планируется организовывать культурно-массовые, обучающие мероприятия, презентацию продукции, знакомство с местными обычаями и традициями, национальным культурным наследием.

Заседание экспертной группы прошло под председательством Республики Казахстан с участием представителей Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, полномочных представителей стран СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Исполнительной дирекции Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, а также Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты обсудили предложения по проекту документа, касающиеся организационных вопросов проведения «Ярмарки Содружества».

Работа по согласованию проекта Положения будет продолжена в ходе очередного заседания экспертной группы, которое планируется провести в октябре 2025 года.