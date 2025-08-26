Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, перечень разработан для реализации Порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия. В него включены 55 кодов Товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности ЕАЭС к игрушкам, предназначенным для детей в возрасте до 14 лет.

Документ ориентирован на участников ВЭД и применяется для таможенного администрирования.

Решение Коллегии Комиссии вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.