Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович провел в штаб-квартире ЕЭК рабочую встречу с российским экспертом – профессором Высшей школы экономики, экс-заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Лавровым, курировавшим ранее в том числе вопросы госзакупок, сообщает ЕЭК.

«Мы ценим Ваш большой личный вклад в развитие евразийской экономической интеграции в сфере государственных закупок», – отметил Максим Ермолович.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы в этой сфере в рамках ЕАЭС и особенности их регулирования, включая перспективы совершенствования статистической отчетности.