|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК: ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК В РАМКАХ ЕАЭС
15:31 26.08.2025
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович провел в штаб-квартире ЕЭК рабочую встречу с российским экспертом – профессором Высшей школы экономики, экс-заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Лавровым, курировавшим ранее в том числе вопросы госзакупок, сообщает ЕЭК.
«Мы ценим Ваш большой личный вклад в развитие евразийской экономической интеграции в сфере государственных закупок», – отметил Максим Ермолович.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы в этой сфере в рамках ЕАЭС и особенности их регулирования, включая перспективы совершенствования статистической отчетности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
Курсы в банках
на 26.08.2025
Конвертация в банках
на 26.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте